Neumünster Messerstecher von Brokstedt legt Feuer in seiner Zelle Von dpa | 23.06.2023, 09:39 Uhr

Der mutmaßliche Messerstecher von Brokstedt, Ibrahim A., hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Neumünster Feuer gelegt. „Er hat am Mittwochabend in seinem Haftraum gezündelt. Es war ein kleiner Brand und der wurde auch schnell gelöscht“, sagte Anstaltsleiterin Yvonne Radetzki am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Durch den Brand seien weder er noch andere Insassen oder Mitarbeiter der JVA verletzt worden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.