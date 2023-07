Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Messerattacke in Kieler Pub: Gefängnisstrafen und Bewährung Von dpa | 05.07.2023, 16:31 Uhr

Wegen einer nächtlichen Messerattacke in einem Kieler Pub hat das Landgericht drei Männer zu Freiheitsstrafen verurteilt. Eine wurde zur Bewährung ausgesetzt. Laut Anklage verletzten die Männer Anfang Juni 2022 in dem Lokal nach einem Streit einen 27-Jährigen mit etlichen Messerstichen, einer davon quer durchs Gesicht. Zudem gingen die Stiche in Arme und Rücken, wobei auch die Milz getroffen wurde. In einem Arm wurde ein Nerv so beschädigt, dass der Mann seine Finger kaum mehr bewegen könne.