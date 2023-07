Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Kiel Messerangriff in Obdachlosenunterkunft: Freispruch Von dpa | 27.07.2023, 17:41 Uhr

Nach einem Messerangriff in einer Obdachlosenunterkunft hat das Landgericht in Kiel einen 26-Jährigen freigesprochen. Die Kammer ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten die Unterbringung des Mannes im Maßregelvollzug auf unbestimmte Zeit gefordert. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ über das Urteil berichtet.