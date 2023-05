Bundestag - Fraktionssitzung CDU/CSU Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Wahlen Merz erfreut über „schönen Erfolg“ der CDU im Norden Von dpa | 15.05.2023, 16:05 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat seinen Parteifreunden zum Abschneiden bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am Sonntag gratuliert. „Die CDU in Schleswig Holstein ist nach der Kommunalwahl unverändert die stärkste Kraft“, sagte Merz nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien am Montag in Berlin. „Das ist ein schöner Erfolg der Landespartei von Daniel Günther und unseren Freunden.“