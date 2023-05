Brand in Flensburg mit zwei Toten Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Menschen hinterlassen nach Hausbrand Blumen und Kuscheltiere Von dpa | 06.05.2023, 14:41 Uhr

Nach dem tragischen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg am Donnerstag haben Menschen an den Absperrgittern Blumen und Kuscheltiere hinterlassen. Ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter starben bei dem Unglück. Bisherigen Angaben der Polizei nach war die Frau in dem Haus zu Besuch gewesen.