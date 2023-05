Ausstellungseröffnung Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Ausstellungen Meister der Verwandlung: „Samuel Fosso“-Schau Von dpa | 25.05.2023, 15:31 Uhr

Samuel Fosso ist einer der renommiertesten zeitgenössischen Fotokünstler Afrikas und ein Meister der Verwandlung. In seinen autofiktionalen Selbstporträts schlüpft er in verschiedene Rollen. Nun sind Werke Fossos in einer Schau auf Schloss Gottorf zu sehen.