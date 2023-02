Dieses Foto zeigt das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut. Im Kieler Landtag gab es eine lebhafte Debatte zur Kernenergie. Foto: Wolfgang Maria Weber/ imago-images up-down up-down Debatte über Isar 2 und Co. Mehrheit dagegen: Landtag in SH streitet über längere AKW-Laufzeiten Von Kay Müller | 22.02.2023, 14:17 Uhr

In einer lebhaften Debatte wirft die SPD der FDP vor, den Wiedereinstieg in die Kernenergie zu wollen. Doch die Liberalen sagen, dass sie mehr für die Energiesicherheit im Land tun wollen – und setzen auf die Unterstützung der CDU, die allerdings dem Antrag der FDP am Ende nicht zustimmt.