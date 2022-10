Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Mehrfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar Von dpa | 16.10.2022, 11:01 Uhr

Bei einem Dachstuhlbrand in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Samstagabend ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Warum das Feuer in dem fri sch sanierten Haus ausgebrochen war, war zunächst unklar.