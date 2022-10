Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Mehrfamilienhaus in Flensburg in Vollbrand Von dpa | 13.10.2022, 08:54 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Flensburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude mit vier Wohnungen stehe in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Ob Menschen verletzt wurden oder in Gefahr waren, konnte er zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr sei im Einsatz.