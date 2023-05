Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Kieler Hochhaus Von dpa | 28.05.2023, 16:51 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Kiel sind am Sonntagnachmittag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Zwei Menschen seien in das Universitätsklinikum UKSH gebracht und von dort mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im ersten des neunstöckigen Gebäudes im Zentrum von Kiel ausgebrochen.