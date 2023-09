Verkehr Mehrere Verletzte bei Autounfall auf der B77 bei Rendsburg Von dpa | 19.09.2023, 17:54 Uhr | Update vor 39 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 77 bei Rendsburg sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein mit drei Insassen besetzter Wagen war gegen 15.20 Uhr aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und dort seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte in den Graben neben der B77 und überschlug sich. Die B77 musste nach Polizeiangaben in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam deshalb zu Staus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.