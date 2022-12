Winterwetter in Flensburg Foto: Birgitta von Gyldenfeld/dpa up-down up-down Wetter Mehrere Verkehrsunfälle und Wettereinsätze nach Schneefall Von dpa | 16.12.2022, 10:29 Uhr

Weiße Winterpracht in Schleswig-Holstein. In der Nacht zum Freitag hat es in einigen Teilen des Nordens viel Schnee gegeben. Teilweise sogar bis zu 25 Zentimeter. Die Polizei war deshalb auch häufiger im Einsatz. Schlimme Unfälle blieben aber aus.