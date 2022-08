ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Segeberg Mehrere Vegetationsbrände im Kreis Segeberg Von dpa | 14.08.2022, 16:12 Uhr

Im Kreis Segeberg hat es in den vergangenen Tagen aufgrund der anhaltenden Trockenheit mehrere Vegetationsbrände gegeben. Am Samstag brannte an der Bundesstraße 206 zwischen Hitzhusen und Föhrden-Barl eine Fläche von rund fünf Hektar, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Rauchsäule war demnach bereits aus einigen Kilometern Entfernung gut sichtbar. 75 Feuerwehrleute mehrerer Wehren waren im Einsatz, um die Flammen auf dem Feld zu löschen. Nach rund einer Stunde hieß es „Feuer aus“.