Wetter Mehrere Unfälle wegen Glätte im südlichen Schleswig-Holstein Von dpa | 28.03.2023, 07:51 Uhr

Wegen Glätte ist es im südlichen Schleswig-Holstein in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlug sich ein Auto, dabei wurde eine Person leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei Lübeck am Dienstagmorgen sagte.