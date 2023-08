Kreis Herzogtum Lauenburg Mehrere Kälber bei Stallbrand verendet Von dpa | 20.08.2023, 19:22 Uhr Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Stallbrand in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Sonntag mehrere Kälber verendet. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr war am frühen Abend noch im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.