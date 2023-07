Absperrung Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Sturmtief Mehrere Bäume auf Autobahn 210 gestürzt Von dpa | 05.07.2023, 16:50 Uhr

Gleich zu mehreren durch den Sturm umgestürzten Bäumen auf der Autobahn 210 musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu Einsätzen ausrücken. „An den Stellen beispielsweise bei Schacht-Audorf oder Bredenbek geht es nur im Schneckentempo vorbei“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen sei die Strecke sowohl in Richtung Kiel als auch in Richtung Rendsburg. Bislang habe der Sturm aber keine größeren Schäden angerichtet.