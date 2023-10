Krankheiten Mehr psychische Leiden bei Beschäftigten Von dpa | 19.10.2023, 11:54 Uhr | Update vor 1 Std. Krankschreibung Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/ up-down up-down

Von den 1,44 Millionen Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein sind mehr als 100.000 mindestens einmal im Jahr wegen psychischer Leiden krankgeschrieben. Dies berichtete die Krankenkasse Barmer am Donnerstag auf Basis ihrer Versichertendaten aus dem Jahr 2021. Demnach stieg die Zahl derjenigen, die wegen seelischer Erkrankungen im Job ausfallen, seit 2017 um rund 8500. „Wir beobachten diese Entwicklungen mit Sorge, und zwar auch mit Blick auf all diejenigen, die diese Arbeitsausfälle abfedern müssen“, kommentierte Barmer-Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt. Problematisch sei vor allem, dass diese Arbeitsunfähigkeiten in der Regel sehr lange dauern, im Durchschnitt über sechs Wochen.