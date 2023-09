Landtag Mehr Landesengagement für Northvolt-Ansiedlung gefordert Von dpa | 05.09.2023, 06:24 Uhr SPD-Fraktionsvorsitzender Losse-Müller Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Riesenchance, aber auch ein Riesenberg an Arbeit - von der Regierung in Kiel verlangt der Oppositionsführer erhebliche Anstrengungen für eine Ansiedlung des Konzerns Northvolt in Dithmarschen. Losse-Müller meint, das Land müsse mehr für die Infrastruktur tun.