Alkohol Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Mehr Jugendliche mit Alkoholvergiftungen in Kliniken Von dpa | 13.06.2023, 12:38 Uhr

Wegen einer Alkoholvergiftung sind 2022 in Schleswig-Holstein erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr Kinder und Jugendliche in Krankenhäusern behandelt worden. Im vergangenen Jahr wurden 106 Menschen im Alter von 12 bis 20 Jahren wegen Rauschtrinkens in eine Klinik eingeliefert, wie eine am Dienstag bekannt gewordene Auswertung der Krankenkasse AOK NordWest ergab. 2021 waren es 97. Im Jahr 2019 vor der Pandemie landeten noch fast doppelt so viele Jugendliche und junge Heranwachsende wegen exzessiven Alkoholkonsums im Krankenhaus.