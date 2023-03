Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Mehr hochbetagte Frauen als Männer dauerhaft im Pflegeheim Von dpa | 27.03.2023, 09:43 Uhr

Die weitaus meisten Schleswig-Holsteiner leben auch im hohen Alter nicht dauerhaft im Pflegeheim. Von den ab 90-Jährigen wurden Ende 2021 27 Prozent in Heimen vollstationär in Dauerpflege betreut, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Bei den 80- bis unter 90-Jährigen betrug der Anteil sieben Prozent; bei den 70- bis unter 80-Jährigen waren es 1,9 Prozent.