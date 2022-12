Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mehr gesprengte Geldautomaten im Norden Von dpa | 29.12.2022, 07:49 Uhr

Die absoluten Zahlen sind noch nicht so hoch, aber die Tendenz zeigt nach oben: In Schleswig-Holstein werden zunehmend Geldautomaten gesprengt. Die Polizei will auch mit stärkerer Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg dagegenhalten.