Gesundheitspolitik Mehr Geburten per Kaiserschnitt: SPD-Politikerin besorgt Von dpa | 11.04.2023, 15:30 Uhr

Ein Drittel aller Neugeborenen in den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern kommen mittlerweile per Kaiserschnitt zur Welt. Die Quote stieg zwischen 2019 und 2021 von 31 auf 33 Prozent, wie die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls ergab. „In einigen Kliniken wurden 2021 sogar knapp 40 Prozent aller Geburten per Kaiserschnitt durchgeführt“, stellte sie am Dienstag fest. „Dies ist eine erschreckende Steigerung, der die Landesregierung gegensteuern muss.“