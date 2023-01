Kreißsaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Mehr Geburten im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Von dpa | 16.01.2023, 16:49 Uhr

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind im vergangenen Jahr 3959 Kinder zu Welt gekommen. Damit sei das UKSH das geburtenstärkste Klinikum in Schleswig-Holstein und stehe bundesweit unter den ersten zehn, teilte das Klinikum am Montag mit. Am Standort Kiel wurden 2053 Kinder geboren, 5,8 Prozent mehr als 2021. Am Campus Lübeck kamen 1906 Kinder zur Welt, eine Steigerung von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Geburtsstationen an Krankenhäusern in Schleswig-Holstein ist rückläufig.