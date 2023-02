Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Mehr Einstellungen für Landespolizei im Norden genehmigt Von dpa | 10.02.2023, 12:52 Uhr

Schleswig-Holstein stellt in diesem Jahr 395 Anwärterinnen und Anwärter bei der Landespolizei ein und damit erstmals über 20 Prozent mehr, als am Ende der Ausbildung und des Studiums eigentlich benötigt werden. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. Die Landesregierung reagiert damit auf relativ viele Ausbildungsabbrüche. „Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass uns leider während der Polizeiausbildung oder während des Polizeistudiums einige Kolleginnen und Kollegen wieder verlassen oder verlassen müssen“, erläuterte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).