Videoaufnahmen werfen häufig Fragen im Hinblick auf den Datenschutz auf. Foto: Robert Günther/dpa-tmn up-down up-down Datenschutzbericht für 2022 Höchstwert bei Beschwerden: Videoüberwachung in SH sorgt zunehmend für Ärger Von Frank Jung | 15.03.2023, 18:13 Uhr

In der Nachbarschaft, an Autos, in Krankenhäusern, in der Öffentlichkeit: Überwachungskameras stoßen in Schleswig-Holstein auf Kritik. Die Zahl der Beschwerden dagegen beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz ist auf einen Höchstwert gestiegen.