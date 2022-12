Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Wohnungspolitik Mehr als eine Milliarde Euro für Wohnungsbauprojekte Von dpa | 20.12.2022, 13:52 Uhr

Für den Bau von neuem bezahlbaren Wohnraum oder die Sanierung alter Wohnungen stehen in Schleswig-Holstein bis 2026 mehr als eine Milliarde Euro an Fördermitteln bereit. Deutlich gestiegene Baukosten und steigende Zinsen seien für die Bauwirtschaft auch im Norden eine riesige Herausforderung, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag. „Wir wollen deshalb die Bedingungen für die Soziale Wohnraumförderung als Landesregierung deutlich verbessern.“