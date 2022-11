IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarife Mehr als 6300 Metaller im Norden im Warnstreik Von dpa | 11.11.2022, 15:21 Uhr

Einen Tag nach der erfolglosen vierten Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie haben sich im Norden am Freitag mehr als 6300 Beschäftigte an neuerlichen Warnstreiks der IG Metall beteiligt. Schwerpunkt war nach Angaben der Gewerkschaft abermals Airbus am Hamburger Standort in Finkenwerder mit 4000 Teilnehmern. Größere Aktionen mit insgesamt 2200 Beschäftigten gab es demnach außerdem in Hamburg und Norderstedt bei den Gabelstaplerherstellern Still und Jungheinrich. Für die kommenden Woche hat die IG Metall eine Ausweitung der Warnstreiks angekündigt.