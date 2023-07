Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Bildung Mehr als 170 Lehrkräfte in Informatik weitergebildet Von dpa | 11.07.2023, 15:09 Uhr

Mehr als 170 Lehrkräfte im Norden haben bislang eine Weiterbildung im Bereich Informatik absolviert. „Schleswig-Holstein ist hier Vorreiter: Wir sind das einzige Bundesland, das die Weiterbildung zur Informatik-Lehrkraft in dieser Dimension und derart kompakt und konzentriert anbietet“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag. Weitere 88 Lehrerinnen und Lehrer sollten am Dienstag in Kiel Zertifikate erhalten. Sie bekommen damit die Erlaubnis, das Fach Informatik zu unterrichten.