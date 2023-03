Am Montag ist es soweit: Der bundesweite Warnstreik sorgt auch im Norden für weitreichende Einschränkungen. So fallen am Hamburger Flughafen zum Beispiel alle 147 Abflüge aus. Zudem hätten die Airlines bereits 79 der 152 geplanten Landungen gestrichen, teilte der Airport am Sonntag mit. Ursprünglich hatte der Airport rund 35.000 Fluggäste erwartet.

Doch das ist nur die Spitze des Eisberges: Der Streik legt auch große Teile des öffentlichen Verkehrsnetzes in Schleswig-Holstein und darüber hinaus lahm. Wer am Montag mit dem Zug zur Arbeit wollte, konnte am Gleis lange warten.

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen, was Sie vom Mega-Streik halten. Können Sie die Forderungen nachvollziehen – oder sind Sie nur noch genervt? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.