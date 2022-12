Droht Norddeutschland ein echter Flickenteppich an Corona-Regeln. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther informierte die Öffentlichkeit am Montag auf einer Pressekonferenz über das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn im nördlichsten Bundesland.

Bereits im November hatte die Landesregierung angekündigt, die Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Personennahverkehr zum Ende des Jahres auslaufen lassen zu wollen. „Die Experten haben uns sehr deutlich gezeigt, dass es wegen Corona keinen Grund mehr gibt“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Montagnachmittag.

Für zahlreiche Pendler zwischen SH und Hamburg könnte es ab Januar heißen: In SH Maske ab und in Hamburg Maske wieder. Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold betonte, die Menschen seien relativ klug. „Wer von Hamburg nach Schleswig-Holstein fährt oder umgekehrt, wird wissen, dass er oder sie eine Maske in der Tasche haben sollte.“ Auch auf einer Fahrt mit dem Flughafenbus von Kiel nach Hamburg müsse die Maske an der Landesgrenze aufgesetzt beziehungsweise wieder abgenommen werden.

Wir wollen daher von Ihnen wissen, was Sie vom Ende der Maskenpflicht im ÖPNV halten. Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

