SPD-Politiker Martin Habersaat möchte sich für ein einheitliches Einschulungskonzept einsetzen. Symbolfoto: IMAGO / penofoto up-down up-down Große Defizite im Süden Martin Habersaat fordert jahrgangsübergreifende Grundschulklassen für SH Von Dania Isabell Martin | 08.06.2023, 14:29 Uhr

Einige Defizite zeigen sich in dem vom Landtag angeforderten Bericht zum Übergang von der Kita in die Grundschule. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses in Schleswig-Holstein fordert einheitliche Regeln und bessere Kommunikation.