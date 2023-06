Hamburger Hafen und Logistik AG Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Schiffbau Maritime Wirtschaft schätzt Geschäftslage etwas besser ein Von dpa | 22.06.2023, 12:31 Uhr

Die Geschäftsaussichten der Unternehmen der maritimen Wirtschaft in Deutschland haben sich einer Umfrage zufolge leicht aufgehellt. Wie die norddeutschen Industrie- und Handelskammern am Donnerstag mitteilten, machte der Geschäftsklimaindex vor allem im Schiffbau einen Satz nach vorn: Er stieg gegenüber Herbst um 72 auf 118,3 Punkte. Dagegen stagnierte das Barometer der Hafenwirtschaft bei 83 Punkten, während es in der Schifffahrt um 15 auf 71 Punkte nach oben ging.