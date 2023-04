Rückkehrerappell der Bundeswehr für den Einsatz "Gazelle" Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down „Gazelle“ Marine besiegelt Ende von Ausbildungsmission in Niger Von dpa | 03.04.2023, 15:46 Uhr

Mit einem Rückkehrappell in Eckernförde in Schleswig-Holstein hat die Marine am Montag symbolisch das Ende der Ausbildungsmission „Gazelle“ in Niger begangen. Daran nahmen im Marinestützpunkt geladene Gäste aus Politik und Militär teil, darunter Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) und die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr hatte die vor allem von den Kampfschwimmern der Marine gestellte Ausbildungsmission zum Ende des vergangenen Jahres von ihrem Auftrag entbunden.