Zwei mutmaßliche Diebe von Baumaschinen haben sich eine Verfolgungsjagd mit Polizei und Zoll durch Kiel geliefert. Die Beamten des Hauptzollamtes wollten das Fahrzeug der 29 und 18 Jahre alten Männer bei einer Routinekontrolle am Montagabend überprüfen, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Auf entsprechende Haltesignale habe der Fahrer jedoch nicht mit einem Stopp reagiert. Er sei stattdessen „mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, waghalsigen Ausbremsmanövern und Fahrstreifenwechseln“ über die B 76 zunächst in Richtung Eckernförde und dann zurück in Richtung Kieler Stadtgebiet geflohen.