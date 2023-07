Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Mann wird in Brunsbüttel von Hebebühne erschlagen Von dpa | 19.07.2023, 09:22 Uhr

Ein 63 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Brunsbüttel von einer Hebebühne erschlagen worden. Der Mann habe ersten Erkenntnissen zufolge die Hebebühne in einer Werkstatt auf einem landwirtschaftlichem Betriebsgelände reparieren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei ein Seitenteil umgestürzt und habe den Mann unter sich eingeklemmt.