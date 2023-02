Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Mann wird durch Schreckschusswaffe verletzt Von dpa | 27.02.2023, 14:27 Uhr

Unbekannte Täter sollen einen 22 Jahre alten Mann in Kiel mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe ins Gesicht verletzt haben. Passanten hatten den Verletzten in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz in der Innenstadt gefunden, wie die Polizei am Montag berichtete. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach einem ersten Eindruck von Polizei und Rettungskräften wurde die Verletzung durch einen aufgesetzten Schuss verursacht.