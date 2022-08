Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Lübeck Mann will Ex-Freundin aus Zug zerren: Lokführer greift ein Von dpa | 16.08.2022, 15:02 Uhr

In Lübeck hat ein 20 Jahre alter Mann versucht, seine Ex-Freundin aus dem Zug auf den Bahnsteig zu zerren. Der Lokführer sei der jungen Frau zu Hilfe gekommen und habe sie in Sicherheit gebracht, berichtete die Bundespolizei am Dienstag. Der 20-Jährige sei vorübergehend festgenommen worden. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, so dass die Beamten ihn fesseln mussten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.