Neumünster Mann will Anzeige erstatten: Wird wegen Haftbefehls gefasst

Die Bundespolizei hat einen 21-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht worden war. Zuvor kam der Mann laut Polizeiinformationen von Donnerstag auf die Wache der Bundespolizei am Bahnhof Neumünster, um einen vermeintlichen Diebstahl zu melden. Der 21-Jährige gab am Mittwochnachmittag an, dass sein Portmonee gestohlen worden sei, das jedoch wenig später in seiner Pullovertasche auftauchte. Bei der anschließenden Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die Geldstrafe von 1200 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun 120 Tage als Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbringen.