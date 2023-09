Herzogtum Lauenburg Mann verurscht mit mehr als vier Promille Autounfall Von dpa | 06.09.2023, 16:38 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Unfall verursacht. Bei dem 48-Jährigen wurde am Montagnachmittag ein Atemalkoholwert von 4,42 Promille festgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kollision seines Wagens mit einem Lkw wurde eine 39-Jährige leicht verletzt.