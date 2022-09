Unfall Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Mann stirbt bei tödlichem Autounfall auf Bundesstraße 206 Von dpa | 13.09.2022, 07:22 Uhr

Bei einem Autounfall in Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann gestorben. Er war mit einer Beifahrerin auf der Bundesstraße 206 unterwegs als das Fahrzeug gegen 2.00 Uhr nachts verunglückte, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der genaue Unfallhergang und die Ursache seien noch nicht bekannt, andere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge aber nicht beteiligt. Die Bundesstraße war für vier Stunden bis 6.20 Uhr gesperrt.