Mann stirbt bei Brand in Dachgeschosswohnung in Flensburg Von dpa | 18.12.2022, 09:00 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Flensburg ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war am Mittag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Dort stellte die Feuerwehr ein Feuer im Wohnzimmer einer Dachgeschosswohnung fest, wo sie den leblosen Mann vorfand. Doch für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, es gab keine weiteren Verletzten. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zuvor hatte das „Flensburger Tagblatt“ berichtet.