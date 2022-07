ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Polizeieinsatz Mann sticht in Kiel auf schlafenden Bekannten ein Von dpa | 27.07.2022, 10:23 Uhr

Nach einem Messerangriff auf einen schlafenden Mann in Kiel suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen. Der Tatverdächtige soll in den Morgenstunden des 16. Juli auf seinen 36 Jahre alten Bekannten in dessen Wohnung eingestochen und ihn schwer verletzt haben, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Das Opfer wurde durch die Attacke gegen 8.20 Uhr wach und versuchte, weitere Angriffe abzuwehren.