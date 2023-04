Landgericht Itzehoe Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Steinburg Mann steht wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht Von dpa | 27.04.2023, 17:39 Uhr

Ein Mann soll seine Ehefrau in Heide erschossen haben und steht deswegen von Freitag (9.30 Uhr) an in Itzehoe vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft hat den zum Tatzeitpunkt 54 Jahre alten Mann wegen Mordes angeklagt. Die Tat geschah am 31. Oktober 2022 in Anwesenheit des gemeinsamen 13 Jahre alten Sohnes.