Mann soll Mutter getötet haben: Prozess wegen Totschlags Von dpa | 01.11.2022, 17:53 Uhr

Am Landgericht Itzehoe beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Totschlagsprozess gegen einen zur Tatzeit 39 Jahre alten Mann, der seine Mutter getötet haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, die 64-Jährige am 4. Mai 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Barmstedt bei Hamburg bei einem Streit mehrfach gegen den Kopf geschlagen und mit Stichen tödlich verletzt zu haben.