Verhaftung Mann soll Ex-Freundin mit Hammer geschlagen haben Von dpa | 06.09.2023, 16:39 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Polizei und Zoll haben einen Mann, der bereits seit dem vergangenen Jahr wegen des Verdachts einer Gewalttat gesucht wird, auf einem Autobahnparkplatz im Kreis Schleswig-Flensburg verhaftet. Die Beamten der gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn kontrollierten ein Auto mit dem 29 Jahre alten Mann und einer 33 Jahre alten Beifahrerin am Dienstag auf dem Parkplatz Lottorf an der A7, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wiesbaden vorliegt.