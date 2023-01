Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Mann nach Tötung eines 28-Jährigen in Frankreich gefasst Von dpa | 12.01.2023, 12:06 Uhr

Dreieinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Flensburg ist in Frankreich ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 23-Jährige hatte sich seit der Tat am 19. Dezember auf der Flucht befunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Gegen ihn war bereits kurz nach dem Geschehen ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Am Mittwoch wurde der Mann in Lille festgenommen, die Staatsanwaltschaft will nun ein Auslieferungsverfahren einleiten.