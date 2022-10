Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Steinburg Mann nach Schüssen auf Sohn in Glückstadt festgenommen Von dpa | 10.10.2022, 17:55 Uhr

Im Zuge eines Streits soll ein 64-Jähriger in Glückstadt (Kreis Steinburg) in Richtung seines Sohnes geschossen haben. Der 33-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vater wurde kurz nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag von Beamten festgenommen. Sie stellten seine Waffe sicher.