Kiel Mann mitten auf der Straße erschossen: Täter flüchtig Von dpa | 28.06.2022, 10:45 Uhr

In Kiel ist ein 31 Jahre alter Mann mitten auf der Straße erschossen worden. Am späten Montagabend habe ein bislang unbekannter Täter mehrfach auf den Mann geschossen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der 31-Jährige sei trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus gestorben. Der Täter ist auf der Flucht. Mehr Informationen zu dem Fall wollen Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt geben. Der Leichnam soll im Laufe des Dienstags von Rechtsmedizinern untersucht werden.