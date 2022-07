Polizisten stehen bei einem Einsatz auf der Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Polizeieinsatz Mann mit Spielzeugwaffe löst Bahnhofsräumung aus Von dpa | 27.07.2022, 13:17 Uhr

Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe hat die Räumung des Lübecker Bahnhofs und einen großen Polizeieinsatz verursacht. Der 31-Jährige war am Dienstagabend am Bahnhof Bad Oldesloe mit einer Waffe auf dem Bahnsteig gesichtet worden, woraufhin die Polizei alarmiert wurde, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Bevor erste Einsatzkräfte am Bahnhof eintrafen, war der Mann jedoch bereits in einen Zug nach Lübeck gestiegen. Der Lübecker Bahnhof wurde daraufhin vor Ankunft des Zuges geräumt, und Polizisten mit schwerer Schutzausrüstung gingen in Stellung.