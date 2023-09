Sylt Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden Von dpa | 11.09.2023, 15:53 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit schweren Kopfverletzungen ist ein Mann am frühen Montagmorgen in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt gefunden wurden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Straftat als Ursache für die Verletzungen sei nach ersten Ermittlungen nicht auszuschließen.